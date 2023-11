Steam Deck OLED | Prezzi | Uscita | Specifiche e Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 13 novembre 2023) Valve, uno dei giganti dell’industria dei videogiochi, ha ufficialmente annunciato il lancio del suo nuovo modello di console portatile:. Questa versione promette di elevare l’esperienza di gioco portatile a nuovi livelli, integrando una serie di miglioramenti significativi. Luminosità e Colori In Primo Piano Il cuore diè il suo schermoad alta gamma dinamica (HDR). Questa tecnologia offre colori più brillanti, neri più profondi e un contrasto sorprendente. Con una luminosità di picco di 1000 nit in modalità HDR e 600 nit in modalità SDR, il display offre un’esperienza visiva coinvolgente e vibrante, progettata appositamente per i videogiocatori. Prestazioni Potenziate La console non si limita a uno schermo migliorato. ...