“Sta per arrivare la notizia su Beatrice” Grande Fratello | servito un altro colpo di scena

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 13 novembre 2023) Questa sera nel corso della 19esima puntata del2023 Alfonso Signorini toccherà diversi argomenti scottanti e racconterà le ultimissime nuove dinamiche emerse in questi giorni. Inoltre, leggerà l’atteso verdetto del televoto sull’eliminato. Intanto, ci si chiede che sarà il ‘preferito’ di questa settimana. Anche quando la risposta sembra più che scontata, non ci si può mai fidare se si sta parlando del mitico reality di Cinecittà. I colpi dinon sono mai esclusi, gli spettatori possono ribaltare le sorti dei tanti concorrenti del2023 grazie a una semplice frase o gesto. Chi sarà eletto preferito oggi?, arriva lasuSicuramente in queste ultime ...