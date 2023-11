“Spostato il programma più seguito” Cambia giorno e ora | svolta improvvisa a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una notizia sorprendente sta per travolgere il Grande Fratello.avrebbe preso una decisione molto importante, che farebbe gioire Alfonso Signorini se dovesse giungere l’ufficialità. Si tratterebbe di un grande regalo per il conduttore, che poi condividerebbe il suo entusiasmo con gli affezionati telespettatori del reality show. Nella serata del 13 novembre andrà in onda una nuova puntata in diretta e chissà se avverrà già questo annuncio. Intanto, prima di dirvi cosa accadrà al Grande Fratello conche starebbe per prendere questa clamorosa decisione, vi riferiamo cosa ha detto Beatrice Luzzi nelle ultime ore. “Quando ballai con lui, capisci a me. Successe una cosa particolare, cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire, se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si ...