Sport in tv oggi lunedì 13 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo un weekend di fuoco, quest’13) comincia una nuova settimana dicon una giornata non molto ricca dia livello numerico. In primo piano il grande tennis con il day-2 delle ATP Finals di Torino, in cui si apprestano a debuttare tutti i giocatori impegnati nel Gruppo Rosso per quanto riguarda il torneo di singolare. Nella sessione pomeridiana, dopo il match di doppio Koolhof/Skupski-Hijikata/Kubler, andrà in scena la sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, mentre la sessione serale sarà caratterizzata da Bopanna/Ebden-Ram/Salisbury e a seguire dall’interessante derby russo tra Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Protagonista anche la vela olimpica con le Medal Race dei Campionati Europei 2023 delle classi acrobatiche Nacra 17, 49er e 49erFX. Italia già certa del ...