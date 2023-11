Speed Skating | Italia nel segno di Davide Ghiotto nella prima tappa di Obihiro

... 28 ottobre 2023 / 24 marzo 2024 Commenti di Zoran Filicic, Gianmario Bonzi / Silvano Varettoni, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti ISUWorld Cup : 10 novembre 2023 / 4 febbraio 2024 ...

Davide Ghiotto protagonista nella prima tappa di Coppa a Obihiro: è secondo nei 5000 metri NEVEITALIA.IT

Speed skating, primo podio stagionale per l’Italia in Coppa del Mondo! Azzurri secondi nella team pursuit Eurosport IT

If you live in an Ogi community, just sign up to receive updates and offers before November 28 and you will be entered into a prize draw to win** a family skating ticket to ... more about Ogi or find ...Prosegue nel fine settimana la stagione 2023-2024 dello speed skating, che prevede la seconda tappa di Coppa del Mondo a Pechino, in Cina, che si aprirà venerdì 17 e si chiuderà domenica 19, con 14 ga ...