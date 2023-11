Spara alla compagna e poi si uccide | lei ferita gravemente si rifugia sul balcone

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) I colpi di pistola contro di lei. Poi l’arma rivolta contro se stesso. Ennesimo femminicidio questo lunedì pomeriggio in un appartamento di via Acquedotto a San Giorgio su Legnano, nel Milanese. L’rme è arrivato poco le 13 e stanno alle prime sommarie informazioni giunte, un uomo colombiano di 42 anni avrebbe aperto il fuoco contro la suadi 36 anni.LEGGI ANCHE: Coppia di giovani scomparsa nel nulla: “Lui non aveva accettato la fine della relazione” L’uomo era una guardia giurata perciò deteneva legalmente un’arma L’uomo, come ha riportato Milano Today, era una guardia giurata, perciò in possesso di un’arma. L’aggressione sarebbe avvenuta lunedì 13 novembre poco dopo le ore 13. Poi l’uomo si sarebbeto in casa di alcuni vicini e avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, suicidandosi. La ...