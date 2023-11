Spara a compagna e si uccide | la donna è grave

Leggi su agi

(Di lunedì 13 novembre 2023) AGI - Un uomo di 42 anni hato allae si è ucciso con la stessa arma pochi istanti dopo. E' successo intorno alle 13 in una palazzina a San Giorgio Legnano, nell'hinterland nord est di Milano. La pistola utilizzata sarebbe quella in dotazione al cognato della coppia che lavora come guardia giurata armata. Laè ricoverata all'ospedale di Legnano in pericolo di vita per una ferita all'addome.