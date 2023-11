Spalletti svela il motivo dell’esclusione di Immobile! E si ferma un calciatore della Juve

(Di lunedì 13 novembre 2023) La Nazionale italiana si prepara per il doppio importante appuntamento per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Macedonia e Ucraina. Il Ct Lucianosi è presentato in conferenza stampa ed un argomento caldo è quellomancata convocazione di Ciro Immobile. “lo riteniamo unmolto importante che seguiamo sempre con grande attenzione come tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ho parlato. I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che giochiamo, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro sulla totalità delle ...

...è neanche minimamente e lontanamente paragonabile al Napoli campione d'Italia di Luciano. Il Corriere dello Sportun altro aneddoto circa la reazione del patron a fine primo tempo. ...

Spalletti svela: «Ecco perché non ho convocato Immobile in Nazionale» Lazio News 24

Italia, Spalletti rivela cosa dirà a Totti e manda un messaggio a Garcia Virgilio Sport

Spalletti svela: «Ecco perché non ho convocato Immobile in Nazionale». Le parole del ct dell’Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche del perché non ha convocato Ciro Immobile in ...(ItaSportPress) Spalletti svela: «Ecco perché non ho convocato Immobile in Nazionale». Le parole del ct dell’Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche del perché non ha convocato ...