Spalletti senza dubbi | “Ho convocato Zaniolo per un motivo” | poi la risposta su Udogie

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il CT della nazionale ha lasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del doppio impegno contro Macedonia e Ucraina Il 90% della qualificazione dell’Italia ai prossimi europei passa dalla sfida di venerdì sera all’Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord e da quella di lunedì in trasferta contro l’Ucraina, attualmente al secondo posto del girone C. Lucianonella conferenza stampa di presentazione ai due match ha parlato non solo delle squadre da affrontare, ma anche delle scelte fatte da lui sui giocatori che avranno il difficile compito di portare la nostra nazionale al prossimo torneo europeo. Sulla mancata convocazione di Ciro Immobile, il ct ha dichiarato: Lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo con totale attenzione, che seguiamo sempre. Dobbiamo per forza tener di conto di molte cose. In questo momento mi sembrava che ...