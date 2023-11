Spalletti | paura per Euro' 24? A Wembley ho visto sprazzi di luce

(Di lunedì 13 novembre 2023) ''Se provopensando più alla gara con Macedonia del Nord o a quella con l'Ucraina? Lace l'abbiamo sempre al fianco, ci camminiamo sempre insieme, bisogna conviverci ma è un'emozione come ...

In conferenza: «Immobile non convocato I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che giochiamo, convocare i migliori tenendo conto di tante cose» Luciano Spalletti si prepara ad ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Immobile lo riteniamo un calciatore molto importante, che seguiamo sempre con totale attenzione, come seguiamo tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti e ...