Spalletti legatissimo al suo Napoli Il CT dispiaciuto per la situazione

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lucianoricorda sul suo memorabile periodo ale si diceper il momento che sta attraversando la squadra. CALCIO. Luciano, ex allenatore dele attuale Ct della Nazionale Italiana, ha condiviso i suoi ricordi e pensieri sul periodo trascorso a, un’esperienza che ha segnato la sua carriera e lasciato un’impronta indelebile nel suo cuore. Parlando da Coverciano durante l’evento “Hall of Fame del Calcio Italiano” e in una intervista a Rai 2,ha espresso il suo affetto per il club partenopeo e i suoi calciatori.ha sottolineato le differenze tra la vita in un club e quella in Nazionale, evidenziando come la quotidianità e la vicinanza ai giocatori in un club ...