Spalletti | ' Immobile? Convoco i migliori Non è vietato chiamare Zaniolo E su Napoli'

(Di lunedì 13 novembre 2023) L'Italia torna in campo per una doppia, fondamentale doppia sfida: ultimi due turni utili per strappare il pass per Euro 2024, contro Macedonia del Nord venerdì 17 novembre all'Olimpico e Ucraina , ...

... come fecero Lippi alla Juventus (2001 - 2004) oalla Roma (2015 - 2017), vuol dire che ... dove aveva consegnato al calcio italiano i curricula di Insigne,e Verratti, il Boemo fu ...

Immobile non convocato da Spalletti: countdown per il bomber, l'Europeo può sfumare Virgilio

Non è un bel momento per mister Sarri, quattro infortunati hanno detto no alle Nazionali, a cui si aggiunge un altro uomo che salterà la prossima per stress.L'Italia del gol è in fase di ricostruzione: con Immobile assente, a chi si affiderà Spalletti per le sfide di qualificazione ad Euro 2024