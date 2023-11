(Di lunedì 13 novembre 2023)non dimenticherà, e non solo per il tatuaggio. Lo scudetto , il suo primo in carriera, è stato un capolavoro che rimarrà per sempre nella storia e il ct azzurro lo ricorda sempre con ...

Ora la situazione a Napoli è cambiata eha commentato le ultime ...

Spalletti e la crisi del Napoli: "Dispiace vedere la squadra così" Corriere dello Sport

Spalletti: "Stimo Garcia, lasciatemi dire una cosa sul Napoli" napolipiu.com

Spalletti non dimenticherà Napoli, e non solo per il tatuaggio. Lo scudetto, il suo primo in carriera, è stato un capolavoro che rimarrà per sempre nella storia e il ct azzurro lo ricorda sempre con ...In casa azzurra la situazione non è delle più felici, per usare un eufemismo. Nel mirino della critica non solo Rudi Garcia ...