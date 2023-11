(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) –è indispensabile per otto persone su dieci tra idella 26esima edizione di. E quasi nove su dieci associano, correttamente, il concetto di Economiaal riciclo e recupero dei rifiuti. È quanto emerge dalla rilevazione condotta dal– Consorzio Nazionale Oli Minerali Usati durante le giornate di, la grande fiera internazionale della green e circular economy che si è chiusa venerdì scorso a Rimini. La survey è stata finalizzata a rilevare la conoscenza e la percezione deidel. Dalle risposte si nota come rispetto alla medesima analisi svolta nell’edizione 2022, sia cresciuta la partecipazione delle donne (dal 35% ...

...senso di appartenenza che ci rende unici e di continuare a rafforzarlo in questo viaggio di... in linea con l'impegno del Cavallino Rampante per la. L'indicatore ESG andrà ad ...

Sostenibilità, ricerca Conou: l'economia circolare cruciale per visitatori Ecomondo Adnkronos