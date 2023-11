Sorveglianza speciale per Corona Non finiscono mai i guai per l' ex re dei paparazzi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 novembre 2023) Fabrizioè ancora socialmente pericoloso e per lui deve essere riattivata la misura dellaper un anno e sei mesi aggravata dalla presentazione alla polizia giudiziaria due volte alla settimana. È questo quanto emerge dal parere espresso dalla Divisione anticrimine della questura di Milano alla vigilia dell'udienza davanti al collegio Sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale presieduto dalla giudice Maria Gaetana Rispoli. Udienza che verrà rinviata a causa di un impedimento dell'avvocato Ivano Chiesa: il difensore sarà infatti impegnato in un altro processo. Nel parere si chiede che la- applicata dal maggio 2012 e fino all'arresto nel gennaio 2013 per l'esecuzione delle condanne definitive - riparta da zero e aggiunge alle prescrizioni ...