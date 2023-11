Sorpresa Cybertruck | il pick-up è più piccolo di quanto ci si aspettasse Ma è dannatamente pesante

(Di lunedì 13 novembre 2023) Anche se Tesla non le ha ancora ufficializzate, spuntano online le dimensioni di. Contrariamente alle attese, non è mastodontico. Ma è molto piùrispetto alla concorrenza....

Ultime di Tesla: per la prima volta Musk un po' pessimista Laè arrivata da Elon Musk, ...essere necessar i 12 - 18 mes i per ottenere un flusso di cassa significativo dal. E che i ...

Sorpresa Cybertruck: il pick-up è più piccolo di quanto ci si ... DMove.it

Tesla, profitti e titolo a picco. «Ci siamo scavati la fossa con il Cybertruck» Il Sole 24 ORE

Anche se Tesla non le ha ancora ufficializzate, spuntano online le dimensioni di Cybertruck. Contrariamente alle attese, non è mastodontico. Ma è molto più pesante rispetto alla concorrenza.Secondo queste specifiche non confermate, il Cybertruck può trainare più del Ford F-150 Lightning. Ma come si colloca rispetto al Rivian R1T