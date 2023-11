Sondaggio Swg-La7 | boom di Paragone Ma c' è un dato incredibile da Mentana

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nuovo appuntamento con ildel lunedì sera del Tg di La7 diretto da Enrico. La rilevazione, realizzata da Swg, premia ancora una volta Fratelli d'Italia, che resta stabilmente e abbondantemente il primo partito italiano: in una settimana Giorgia Meloni e i suoi passano dal 29,2% al 29,1% (-0,1%). Negli orientamenti di voto c'è il segno negativo anche per il Partito Democratico, per il Movimento 5 Stelle e per la Lega. Elly Schlein non riesce a mantenere il 20% conquistato la scorsa settimana, scendendo fino al 19,7% (-0,3%). Il M5S di Giuseppe Conte scende fino al 16,2% (-0,2%), mentre il Carroccio di Matteo Salvini cala dal 9,8% al 9,4% (-0,4%). Segno positivo per Forza Italia, che guadagna lo 0,3% e cresce fino al 6,7%. Leggero calo anche per Azione di Carlo Calenda, che dal 4% si attesta ora al 3,9% (-0,1). Stabile il ...

La guerra in Medioriente è esplosa dopo quasi due anni di Guerra in Ucraina. Ma i due eventi sembrano aver avuto u imopatto diverso sull'opinione pubblica. E invece dall'ultimoper il Tg la7, l'interesse per i due conflitti sembra quasi identico. Con una leggera maggiore partecipazione per la guerra mediorientale. 1.jpeg Molto impressionante invece il ...

Chi dovrebbe controllare Gaza alla fine della guerra Il sondaggio ... TGLA7

Sondaggio politico del 13 novembre: come andrebbe se si votasse oggi TGLA7

Ma i due eventi sembrano aver avuto u imopatto diverso sull'opinione pubblica. E invece dall'ultimo sondaggio SWG per il Tg la7, l'interesse per i due conflitti sembra quasi identico. Con una leggera ...FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori ...