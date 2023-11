Sommer upgrade rispetto ad Onana? Il dato sui clean sheet

(Di lunedì 13 novembre 2023) Yanneguaglia Andrégià alla dodicesima giornata di Serie A. Lo svizzero non fa rimpiangere l’attuale portiere del Manchester United, il paragone non è più azzar. ALTO LIVELLO – Yanntira fuori un’altra grandissima prestazione contro il Frosinone. Al portiere dell’Inter gli si chiede solamente di essere attento e vigile nei pochi tiri che arrivano dalle sue parti. Nei momenti decisivi lo svizzero non tradisce mai, nemmeno a San Siro su Riccardo Marchizza e Arjion Ibrahimovic sul primo palo. Arrivato a sei milioni di euro pagabili in due anni dal Bayern Monaco il colpo si sta rivelando perfetto, anche per sostituire il più amato André, inizio da grande portiere! PARAGONE –è stato venduto alla cifra record di 52 milioni di ...

Frattesi 6,5rispetto al predecessore: corre e serve palloni potenzialmente interessanti. ... Inter (3 - 5 - 2):; Pavard, De Vrij (dal 76' Acerbi), Bastoni (dal 56' Dimarco); Dumfries, ...

12 Nail Colours Everyone Will Be Asking For This Summer Refinery29 Australia

WordPress 6.4.1 Fixes a Critical cURL/Requests Bug WP Tavern

Der Preis mehrerer 800 Watt Balkonkraftwerke wurde bei Amazon radikal gesenkt. Tiefstpreise erwarten jene, die bis Herbst warten konnten.Wenn sich die Familie im Sommer hemmungslos Würstel und Koteletts auf den Grill ... Ab in den Airfryer und ich hatte das perfekte Upgrade für meinen Salat.