“Società Storica Irpina” pronta a ripartire

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino, gentilmente messa a disposizione dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, si è riunito il Consiglio direttivo della, associazione nata nel 1989 allo scopo di sviluppare la cultura e la ricercanell’Irpinia. Da allora, coinvolgendo in questo suo progetto chiunque, dai docenti universitari agli studiosi e ai ricercatori di storia locale, avesse a cuore la crescita culturale della nostra provincia, la S.S.I. ha svolto il proprio compito con serietà e impegno. Dopo alcuni anni di parziale inattività, dovuta a diverse motivazioni, si è avvertita la necessità di riprendere il discorso interrotto, in un momento in cui il concetto di modernità sembra voler sopraffare, se non addirittura cancellare, i ...