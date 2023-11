Sky | «Per ora Garcia è ancora l’allenatore del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sono ore di attesa in casa, dove si attende di capire quale sarà il futuro die chi prenderà la cui da della squadra dal momento che appare improbabile che il presidente De Laurentiis graziuna volta il francese lasciandolo al suo posto in panchina. Si attende l’annuncio dell’esonero dunque e magari il sì di Tudor che al momento è il primo candidato per la panchina azzurra A Sky Sport Stefano De Grandiis ha fatto un intervento sulla situazione del. Ecco le sue dichiarazioni:«Secondo me ilè più in confusione del Milan. La partita di ieri è stata segnata dal destino, ilieri doveva vincere. Ha avuto un sacco di occasioni da goal, ma Berisha ha parato tutto. Ha perso una partita strana. Chiudi in dieci perché Mario Rui si fa male e guarda caso ...