SKY – Panchina Napoli | Tudor in vantaggio su Giampaolo e Mazzarri | ma il progetto è il punto chiave

Non solo Igor Tudor per la panchina del Napoli: tra i profili sondati anche quelli di Marco Giampaolo e Walter Mazzarri. Nella frenetica ricerca del nuovo allenatore del Napoli, i nomi di Igor Tudor, Marco Giampaolo e Walter Mazzarri si contendono la scena, con il progetto calcistico a fungere da nodo cruciale. Le voci indicano che Tudor attualmente sia in pole position, ma il destino potrebbe subire un'improvvisa inversione. Il cuore della questione risiede nella natura del progetto che la società vuole intraprendere: un'ambiziosa visione a lungo termine o una strategia focalizzata sul breve periodo.

A Massimo Ugolini ha dato un resoconto delle trattative. Sarebbe un'opzione suggestiva vedere Cannavaro sulla panchina degli azzurri, ma in questo momento

Non solo Tudor per la panchina del Napoli: tra i profili sondati anche quelli di Marco Giampaolo e Water Mazzarri.Ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. Ormai è risaputo che Garcia verrà esautorato. Per il sostituto il primo nome, secondo Sky Sport, è Igor Tudor.