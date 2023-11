Sky | «il Napoli ha offerto un anno di contratto a Tudor»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) . Sky Sport 24 ha dato la notizia dopo aver raccontato l’incontro di oggi pomeriggio tra il presidente dele il croato. Come detto da Di Marzio, De Laurentiis lo ha ascoltato, l’ex allenatore del Marsiglia ha parlato della sua idea di calcio e ha fatto delle richieste al numero uno del Calcio. Sky ha proseguito dicendo chee il suo agente restera Roma in attesa della decisione di De Laurentiis. Di Marzio: «De Laurentiis rifletterà su, ha ascoltato la sua idea di calcio». Ecco cosa ha scritto Di Marzio: Nel corso dell’incontro con De Laurentiisha spiegato la sua idea di calcio e ha fatto alcune richieste. Ora il presidente delrifletterà sul da farsi, decidendo in queste ore se procedere e chiudere. Oltre l’aggiornamento di ...