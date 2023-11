Sky Cinema e NOW | Babylon | Lunedi 13 Novembre 2023

(Di lunedì 13 novembre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15,è un kolossal di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt ambientato nella Hollywood degli anni '20. La storia segue la vita di una star del muto sul viale del tramonto, intrecciandosi con quella di un'attrice attesa dalla gloria. SkyDue HD...

Arriva suBABYLON , scintillante racconto del glamour e degli eccessi di Hollywood, lunedì 13 novembre alle 21.15 suUno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Suil film sarà ...

Il Black Friday di Sky offre Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi insieme a Intrattenimento Plus Telefonino.net

Babylon in streaming e in tv su SKY e NOW Cinefilos.it

Lee è una vecchia gloria del cinema con una splendida voce, ma i suoi anni d'oro sono ormai agli sgoccioli, così passa le sue giornate fumando erba e perdendo tempo, fino a quando una diagnosi di canc ...Elodie, nuovo film al cinema: le anticipazioni a Che tempo che fa da Fabio Fazio nella puntata di domenica 12 novembre.