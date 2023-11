Allarme rosso in casa Milan. Non tanto, o meglio non solo, per i pochi punti raccolti nell'ultimo mese, quanto piuttosto per unasempre più fuori controllo: con i ko rimediati da Calabria e Leao a Lecce sono infatti 24 gli stop dei calciatori rossoneri da inizio stagione. Si può quindi dire, con un filo di ...

Situazione infortuni Milan: chi sono e quando rientrano gli infortunati Pianeta Milan

Milan decimato dagli infortuni e a -8: Pioli rischia l'esonero La Gazzetta dello Sport

Il retroscena svelato da Victor Osimhen sull'offerta dall'Arabia Saudita e non solo: le sue parole La situazione a Napoli non è semplice: Rudi Garcia è ormai vicinissimo all'esonero (qui tutti gli agg ...Bruno Trocini, tecnico della Reggio Calabria, ha parlato questa mattina a Video Touring e in merito alla situazione infortunati ha spiegato: "Per Dervishi non sarà una cosa ...