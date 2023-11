S’infiamma il clima in vista del derby d’Italia | “Juve sorpresa e Inter inarrestabile”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dopo la sosta per le Nazionali, ci sarà subito lo scontro al vertice fra: la squadra di Allegri è la veradel campionato? Fabrizio Ravanelli, ex attaccante dellantus, èvenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di, ilche si giocherà il 26 novembre. “L’, dantino, fa paura perché è una squadra davvero molto forte“, ha dichiarato l’to. Allegri vs Inzaghi (LaPresse)“Ieri la squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere tosta contro una squadra contro cui era difficile giocare: il Frosinone ha fatto un gran pressing e ha giovani moltoessanti. Sono stati ...