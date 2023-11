Simona Branchetti | il nuovo fidanzato è un pezzo grosso | di chi si tratta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 13 novembre 2023) PERSONAGGI TV. Il mondo del gossip è sempre in fermento e l’ultima novità riguarda, la talentuosa conduttrice di Morning News. Nota per essere una delle candidate alla successione di Barbara d’Urso,ha catturato l’attenzione non solo per le sue competenze professionali, ma anche per la sua vita sentimentale. Recentemente, è emersa la notizia che laabbia unamore, e non sidi un personaggio qualunque, ma di un verodel mondo televisivo. LEGGI ANCHE: “Morning News”,apre il programma estivo con una gaffe epica LEGGI ANCHE: “Morning News”,caos in diretta: inviato e pubblico ...