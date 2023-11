Sicurezza stradale | uomo investito mentre attraversava sulle strisce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono gli agenti della polizia urbana di Salerno a lavorare per ricostruire la dinamica di un incidenteavvenuto in via Rocco Cocchia, intorno alle 17, nei pressi di un parco giochi e prima di un sottopasso ferroviario. Un, G.D.A, del 48 originario di Salerno è statoda un’autovettura, un Opel corsa,pedonali. La vittima avrebbe riportato una frattura al femore. Forse la disattenzione alla base dell’incidente. La persona alla guida dell’autovettura non ha visto il pedone chepedonali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.