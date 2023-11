Sicurezza informatica | le minacce del futuro e le soluzioni di oggi

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – In un'epoca dominata dalla tecnologia, lacibernetica è diventata un campo di battaglia cruciale. Secondo l'Enterprise Strategy Group, le aziende impiegano in media 21 giorni per rilevare un attacco informatico, con un costo medio di 9,4 milioni di dollari per attacco. Tuttavia, altri studi, come quelli di IBM e Forrester, mostrano cifre minori, ma ugualmente preoccupanti. Ciò riflette un aumento sia nel volume che nella complessità delle campagne criminali informatiche. Recenti attacchi a grandi aziende come Endesa e il PSOE ne sono un esempio lampante. La situazione si è evoluta drasticamente negli ultimi quindici anni. Secondo Derek Manky, vicepresidente del settore Global Threat Intelligence presso Fortinet, le organizzazioni criminali nel campo cibernetico hanno reso molto più complesse e raffinate le loro operazioni, espandendole in ...