Siamo sicuri che Tudor e ADL andrebbero d’accordo?

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 novembre 2023) Igorriuscirà a gestire la presenza di Aurelio De Laurentiis all’interno dello spogliatoio del Napoli? NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Situazione difficile per il Napoli, che cerca una svolta in questa stagione travagliata. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sia Igorche Fabio Cannavaro mostrano un carattere forte e sembrano non disposti ad accettare la presenza di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, negli spogliatoi. Il quotidiano sottolinea che “Già perché, Cannavaro o chi sarà il prossimo titolare della panchina azzurra, difficilmente accetterà la presenza ingombrante del presidente all’interno dello spogliatoio.” Nello sport, gli equilibri e le dinamiche di gruppo non possono essere imposti dall’esterno, come sta accadendo al Napoli. Il presidente De Laurentiis viene ...