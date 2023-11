Si getta dal ponte e precipita nel fiume | impatto terribile | nulla da fare per un 25enne

Leggi su notizie

(Di lunedì 13 novembre 2023) Sidalnela dir poco: purtroppo per un ragazzo di 25 anni non c’è stato assolutamentedaUna notizia di pochissimi minuti fa si sta iniziando a diffondere nell’intero Paese. Una vicenda drammatica che arriva direttamente dalla Capitale. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che, poco prima delle ore 18 (precisamente alle 17:45), un ragazzo di 25 anni sia caduto dalGaribaldi, all’altezza dell‘isola Tiberina a Roma. UnnelTevere. Purtroppo per lui non c’è stato assolutamentedaGaribaldi a Roma, sul ...