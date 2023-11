Show di Grillo da Fazio | “Ho fallito | ho peggiorato questo Paese Conte parlava e non si capiva | perfetto in politica”

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Io sono il peggiore, sì, sono venuto a dirvelo, io ho”. Dopo un’assenza di quasi 10 anni, Beppetorna in televisione e monopolizza il palco di “Che Tempo che Fa”. Abito blu, il comico genovese avverte subito il pubblico del canale Nove: “Se vado fuori tono lui suona”, dice rivolto a Fabio, consegnandogli una campanella. Poi risponde al video di insulti che aveva preceduto il suo ingresso: “Dopo l’ultima intervista con Vespa abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a fanculo sono al governo quindi sono il peggiore. Sono qui per capire se devo continuare o meno, ho portato Skype, ho parlato della Parmalat, ho combattuto tutto il mondo ed ora vado in un bar e mi fate pagare il caffè…” Nonostante i tentativi di farlo sedere,si ...

E poi lo slogan della serata, che è stato già il titolo di uno dei suoi ultimiteatrali: "Io sono il peggiore". Ma, lo sdoganatore del Vaffa, si scandalizza anche per tutti le offese che ...

Grillo show in Tv ed attacca la Bongiorno, 'fa comizietti' Agenzia ANSA

Beppe Grillo, show da Fazio: “Tutti quelli che ho mandato affanc*** sono al governo Il Fatto Quotidiano

Show di Grillo da Fazio sul Nove, al ritorno dopo 9 anni: ‘Ho fallito, ho peggiorato l’Italia. Non sono più in grado di guidare il M5s. Conte perfetto per la politica: parlava e non si capiva. Di Maio ...La Lega ci ha pugnalato": Beppe Grillo, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, torna in tv per la prima intervista dopo 10 anni ed è un fiume in piena tra politica e show, attualità e aneddoti.