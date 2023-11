Sfilano un prezioso orologio e scappano | scattano le denunce

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’11 novembre scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, due giovani donne di origine romene, provenienti dal foggiano (già note alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio), per furto aggravato in concorso. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio, in piazza Kennedy, dove un anziano del luogo a bordo della sua auto, è stato avvicinato dalle due donne che, con una banale scusa, sono riuscite a salire a bordo del veicolo e farsi accompagnare a Mercogliano. Una volta giunti presso il parcheggio del multisala, con destrezza e approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, gli hanno prima sfilato il– del valore di circa 15 mila euro – e tentato invano di strappare dalle mani, il ...