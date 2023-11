Settimane calde per il Samsung Galaxy S21 | data di uscita di Android 14

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) Stiamo vivendoper quanto concerne la storia dei rilasci degli aggiornamenti software, al punto che a breve potrebbero arrivare novità particolarmente interessanti per tutti coloro che si ritrovano con unS21. In tanti, infatti, in questesi sono posti domande per quanto concerne ladidi14, se non altro perché dal produttore coreano non erano mai pervenuti segnali chiari sotto questo punto di vista. Come anticipato attraverso un altro articolo pubblicato in mattinata, però, la situazione sembrerebbe essersi sbloccata in modo definitivo. Stiamo vivendo giorni molto intensi per ilS21: indicazioni sulladi ...