Settimana di tempo sereno | attenzione al vento forte in montagna

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si afferma col passare dei giorni un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e sul nord Africa che costringerà le perturbazioni atlantiche a muoversi ad alte latitudini o al più ad interessare i versanti esteri della catena alpina. E’ quindi prevista una stabilizzazione delle condizioni meteo con un periodo di probabile assenza di precipitazioni significative per i prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 13 novembre 2023Previsto: al mattino nuvoloso su alta Valtellina e contea di Livigno con possibilità di qualche pioggia sparsa o nevicata oltre 1800 metri; altrove asciutto.Parzialmente nuvoloso per velature di nubi medio-alte sul resto della regione. Nel pomeriggio e nella sera-notte molto nuvoloso o coperto per velature estese di nubi medio-alte su quasi tutta la ...