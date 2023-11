SetTANTArai | una striscia che racconta la televisione prima della televisione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 13 novembre 2023) SetTanta Rai (da Raiplay) Era il 13 novembre 1953, esattamente 70 anni fa, quando il primo Telegiornale italiano iniziò a muovere i primi passi. Da quel momento, è partita una fase sperimentale per calibrare scelte e provare le tecnologie, in vista del debutto ufficiale delle trasmissioni Rai fissato per il 3 gennaio 1954. Un evento nazionale per il quale vennero scelte la voce e il volto di Fulvia Colombo che diede l’avvio alla programmazione con l’ormai celebre frase: “La Rai ? RadioItaliana inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive”. Mancano 51 giorni al 70° compleannoRai che ha deciso di festeggiarli su Rai Storia con, unaquotidiana curata da Giovanni Paolo Fontana, in onda da stasera alle 20.25. 5 minuti al giorno per ...