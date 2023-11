Serie turca Sakla Beni trama e cast

Leggi su serietvinpillole

(Di lunedì 13 novembre 2023) è andata in onda sul canale turco star tv dal 2 novembre 2023. trama Mete e Naz sono i figli adorati di famiglie ricche e potenti. Entrambi sono viziati e abituati a ottenere tutto ciò che desiderano nella vita. La loro storia, iniziata con una promessa delle loro famiglie quando erano bambini, ora si sta dirigendo verso il matrimonio a causa dell’incapacità di separarsi l’uno dall’altro. Tuttavia, quando la cameriera di lunga data di Naz, ?ncila, appare improvvisamente davanti a Mete, lo porta a mettere in discussione tutte le decisioni prese nella sua vita. Questo incontro tra ?ncila e Mete cambierà il corso della storia che Naz ha ostinatamente scritto e aiuterà Mete a trovare il vero amore? trama prima puntata ?ncila è la persona di fiducia di Naz e quasi un punching ball nella vita. Questi due sono cresciuti senza sapere come respirare l’uno senza l’altro. ...