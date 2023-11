Serie D | arbitro ingoia un'ape e partita sospesa | il precedente in Europa League

Ho consigliato all'di andarlo a rivedere. Ma ormai è andata, pensiamo alla prossima'. Sul gol di Dimarco : ' È andato di piatto per mandarla sul secondo palo, una zolla del campo gli ha ...

Serie D, il Cenaia contro l'arbitro: "Arbitraggio senza filo logico, errori incredibili" PisaToday

Serie A, Lazio-Roma, Mourinho: "L'arbitro ha avuto un criterio solo ... Eurosport IT

Nel pomeriggio odierno, come noto, sono stati resi noti gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C, e adesso la Lega Pro, con una nota ufficiale ha reso note anche date e orari..Grande spavento per l'arbitro di Gavorrano-Sangiovannese. Siamo in Serie D, girone E. La gara è finita 1-0, ma all'inizio del secondo tempo è stata interrotta per 9 minuti perché il direttore di gara ...