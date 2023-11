Serie B | salta un’altra panchina | l’Ascoli esonera William Viali

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) Attraverso un comunicato ufficiale,ha reso noto di averto, L’allenatore ex Cosenza paga a caro prezzo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, con appena 12 punti in 13 gare e il sedicesimo posto in classifica. A spingere la società a sollevarlo dall’incarico le ultime tre sconfitte consecutive, seppur arrivate tutte contro squadre che stazionano dal lato sinistro della classifica. “Il Club saluta e ringrazia il tecnico per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi per la causa bianconera” si legge nella nota. Il candidato principale per prendere il suo posto è Fabrizio Castori, reduce dalla retrocessione in C con il Perugia. SportFace.