Serie B | cambia anche l' Ascoli | ecco il nuovo tecnico

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il ko contro il Como è costato la panchina a William Viali: l'ha deciso di esonerare l'ex allenatore del Cosenza, chiamato in estate, e ha affidato la conduzione tecnica della squadra a Fabrizio Castori, 69 anni. Per l'esperto trainer marchigiano, autentico specialista del campionato...

'Aziende della sicurezza privata italiana: quali prospettive' Si pone l'accento sul passaggio del settore da semplici compiti di sorveglianza a unadi servizi avanzati, cruciali per la difesa ...

Serie B, ufficiale: cambia anche l'Ascoli, esonerato Viali CuoreGrigiorosso.com

Dalla Serie B al Liverpool in una notte | L'offerta che cambia la vita a ... Dotsport.it

altri personaggi si perdono in avventure ostaggio di un clima che cambia. Divisi per serie o per argomento (Kids, in questo caso), la miniera di contenuti è profonda. Memorabilia Anche se la Nasa non ...Il ko contro il Como è costato la panchina a William Viali: l'Ascoli ha deciso di esonerare l'ex allenatore del Cosenza, chiamato in estate, e ha affidato la conduzione tecnica della squadra a Fabrizi ...