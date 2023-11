Serie A | Sorpresa a Como | Cesc Fbregas diventa primo allenatore della Serie B

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-12 22:57:15 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lLa vita dadiha improvvisamente accelerato. L’ex giocatore spagnolo, che ha concluso la sua carriera da giocatore l’estate scorsa in quel club, assumerà la guidaprima squadra, che milita inB, la seconda categoria italiana, dopo un improvviso cambio di programmi nella società. Nonostante la vittoria di ieri ad Ascoli (0-1) e una buona posizione nella classifica guidata dal Parma -Come va il sesto-la società ha deciso di espellere l’Moreno Longo…. senza alcun motivo noto. L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea Avrà così la sua prima opportunità dain una posizione di ...

Calcio 2023 - 2024C Girone B Squadra Perugia Finisce così. Il Perugia vince il derby umbro contro il Gubbio ...anche sugli esterni, con Mezzoni e Cancellieri titolari. Tutto confermato ...

La capolista ottiene la quarta vittoria di fila in campionato. Tanto agonismo ma nessun gol tra Roma e Lazio. Sta per saltare la panchina di Garcia. #seriea ...Non c'è storia nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A. A San Siro, Inter batte Frosinone 2-0. Apre le danze Dimarco nel primo tempo con un eurogol da oltre 50 metri ...