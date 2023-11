Serie A | la classifica aggiornata dopo la 12ª giornata | Inter prima alla sosta!

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)terza sosta per le nazionali l’ci vaininA! Il 2-0 di stasera al Frosinone completa un nuovo troncone del campionato, con la squadra di Inzaghi che ha vinto sempre (quattro su quattro). Eripresa ci sarà il derby d’Italia in casa della Juventus, domenica 26 novembre alle ore 20.45, dove i nerazzurri si presenteranno in vetta.A 2023-2024 – 12ªSassuolo-Salernitana 2-2 5? Ikwuemesi, 17? Dia, 36?, 52? Thorstvedt (SAS) Genoa-Verona 1-0 44? Dragusin Lecce-Milan 2-2 28? Giroud (M), 35? Reijnders (M), 66? Sansone, 70? Banda Juventus-Cagliari 2-1 60? Bremer, 70? Rugani, 75? Dossena (C) Monza-Torino 1-1 55? Ilic (T), 65? Colpani Napoli-Empoli 0-1 91? Kovalenko Fiorentina-Bologna 2-1 17? Bonaventura, 33? ...