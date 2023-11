Serata di spettacoli e premi al Teatro Ivelise a Roma

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023) .Decretate le Vincitrici delladalla giuria Nelladi domenica 12 novembre le canditate in gara al burlesque festival disi sono presentate alOgnuna di essa ha presentato strabilianti pettinature e vestiti unici nel loro stile accompagnate da performance musicali spettacolari I colori e le luci giocavano un gioco importante nel ruolo delle burlesque che con movimenti sensuali hanno attirato l’attenzione di tutto il pubblico L’evento ha avuto inizio alle 20 quando dopo una cerimonia di apertura si ha avuto in inizio alle esibizioni delle canditate in gara Esse provenivano non solo dall’Italia ma anche dalla Francia, dalla Germania e dalla Cina. Alle vincitrici sono stati assegnati dei ruoli dati dalla giuria partecipe alla gara in prima ...