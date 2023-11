Selvaggia Lucarelli commenta la rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 novembre 2023) Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Teoha fatto delle rivelazioni su, che lei però ha subito smentito. Poco dopo il comico ha cominciato ad attaccare Antonio, che in diretta è sbottato e gli ha risposto dandogli del cafone. Lo scontro però non sarebbe finito lì, perché stando ad un’esclusiva di Davide Maggio, i due concorrenti avrebbero continuato a litigare dietro le quinte. Secondo il giornalista, quando Teo è arrivato nella sala delle stelle avrebbe trovatofurioso e i due sarebbero stati addirittura separati fisicamente. Ovviamentenon poteva lasciarsi scappare l’occasione dire questa deliziosa indiscrezione trash. La regina delle giurate televisive in ...