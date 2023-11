Secondo acconto Irpef con rinvio | ma non per tutti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 novembre 2023) I titolari di partita IVA che nel 2022 hanno dichiarato ricavi non superiori a 170.000, avranno tempo fino al 16 gennaio 2024 per versare la seconda rata degli acconti. È quanto previsto da decreto “Collegato alla Finanziaria 2024”, limitatamente per l’anno 2023. Ma andiamo con ordine. Il prossimo 30 novembre, come di consueto, i soggettisono a chiamati al versamento deldelle imposte dovuto per l’anno 2023. L’ammontare da versare può essere calcolato in due modi: – in base all’importo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, metodo storico; – oppure calcolandolo sulla base del reddito che si prevede di raggiungere nell’anno in corso, metodo previsionale. In questo caso è possibile ridurre l’importo dell’se le previsioni di reddito sono inferiori rispetto al 2022 ma, qualora il ...