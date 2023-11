Scott Pilgrim Takes Off | l' amore tra Scott e Ramona nel trailer finale della sere anime Netflix

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 13 novembre 2023) La riproposizione in chiaveserie a fumetti arriverà sulla piattaforma questo venerdì. Allacciate le cinture! Netflx nel corsosua GeekedWeek ha diffuso in streaming ildiOff, riproposizione in chiavesaga a fumetti di Bryan Lee O'Malley. Nel corso del filmato ci viene mostrato il primo appuntamento tra, quindi il loro innamoramento. Questo nuovo, però, dovrà superare l'ostacolo rappresentato dai malvagi exragazza, chedovrà sconfiggere uno dopo l'altro. La storia era già stata trasposta ...