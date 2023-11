Sconfiggere la Russia | per salvare l’Ucraina | Israele | Taiwan | e noi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le due guerre in Europa e in Medio Oriente, cui potrebbe aggiungersene un’altra nel mar cinese intorno all’isola di, hanno certamente storie, cause e motivazioni diverse, ma nella realtà sono un’unica minaccia alla società aperta., Hamas, Iran, Cina e Corea del Nord hanno formato un’alleanza guerrafondaia per sovvertire il sistema di istituzioni democratiche, di libertà economiche e di tutela dei diritti universali che guida il mondo libero dal secondo Dopoguerra. La guerra delle autocrazie alle democrazie è unica, nonostante sia combattuta su fronti diversi e geograficamente lontani. Lo ha detto chiaramente il segretario di Stato americano Antony Blinken, a fine ottobre al Senato di Washington, per motivare la richiesta dell’Amministrazione Biden di stanziare ulteriori centosei miliardi di dollari a favore di Ucraina, ...