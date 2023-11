Sciopero | Salvini “Sindacati rispettino regole e Garante”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Quella della Commissione di Garanzia sugli scioperi è una “decisione giusta, di buon senso e che rispetta la legge. Mi spiace che qualche leader sindacale per fare battaglia partitica preannunci il mancato rispetto della legge”. Lo dice in un'intervista al Tg1 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo.“Il diritto alloè sacrosanto, ma è altrettanto sacrosanto il diritto alla mobilità, al lavoro, alla salute e allo studio di 20 milioni di italiani che venerdì rischiano di rimanere a piedi e chiusi in casa”, aggiunge. Se i“non rispetteranno le, quello che chiede la Commissione, quello che prevede la legge, sarò io direttamente a imporre delle limitazioni orarie”, prosegue, che sottolinea: ...