Sciopero generale del 17 novembre | Cgil e Uil confermano l' agitazione | il Garante | «Non ci sono requisiti» | Ecco perché

"Confermiamo la proclamazione delloe le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre". Lo affermano Cgil e Uil. "Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di garanzia.

Garante a Cgil e Uil, mancano i requisiti per lo sciopero generale - Aziende - Ansa.it Agenzia ANSA

Uilca: in Sicilia Chiusura filiali No, grazie Penultima tappa per “Chiusura filiali No, grazie.”, la campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa da Uilca, il Sindacato Uil… Legg ...(LaPresse) “Il parere del garante sullo sciopero del 17 novembre ... La Cisl è sempre stata abituata a rispettare le norme legislative” così il segretario generale Cisl Luigi Sbarra al termine ...