Sciopero generale del 17 novembre a rischio precettazione

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) Manca meno di una settimana alloproclamato da Cgil e Uil del 172023 contro la legge di bilancio del governo Meloni. Ma è a. "Scioperare per 4 ore è assolutamente legittimo, per 24 no", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. "Se i sindacati aderiranno alla richiesta bene, se no, come ho già fatto, interverrò" e c'è "lo strumento della". Anche il Garante ha protestato perché la data è troppo vicina rispetto alle astensioni già fissate. Il leader della Cgil Maurizio Landini ha risposto che il ministro «non ha mai lavorato» e che non è il ministero a decidere sulle date degli scioperi. La commissione di garanzia ha deliberato la riduzione della protesta a 8 ore e ha chiesto di rimandare ...