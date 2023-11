Sciopero contro la manovra | sindacati stamattina in Commissione Garanzia

...la Manovra Manovra 2024: bocciatura dei sindacati 13 Novembre 2023 Per venerdì 17 novembre 2023, in primis, FLC CGIL insieme alle Confederazioni di Cgil e Uil hanno proclamato lo...

Lega di nuovo contro il diritto di sciopero: “Sindacati organizzano weekend lungo” Il Fatto Quotidiano

Sciopero 17 novembre, aerei esclusi e treni da rimodulare: il garante contro Cgil e Uil Corriere della Sera

È stato proclamato per il 17 novembre lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per protestare contro la Legge di Bilancio. Sciopero sul quale si è scagliato Matteo Salvini e il suo partito, ...La CGIL, insieme alla UIL, ha proclamato uno sciopero generale articolandolo per territori e in alcuni casi (per rispettare la legge 146) per categorie: il 17 novembre, infatti, sciopereranno lavoratr ...